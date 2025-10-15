На Солнце зарегистрировали вторую по силе вспышку за четыре месяца

163

Значительное усиление активности зафиксировано на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

Об этом прогнозировалось еще 14 октября.

"Около получаса назад зарегистрирована вспышка уровня М4.8. Согласно каталогам, это второе по силе событие за последние четыре месяца. В течение сегодняшнего дня, как ожидается, может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х", – говорится в публикации.

В сообщении также отметили, что 15 октября ожидается достижение максимума по силе солнечных вспышек за последние несколько месяцев. Данные графиков указывают на непрерывный рост фонового излучения Солнца: за последние сутки оно увеличилось в четыре раза и уже приближается к уровню М. Это означает, что даже в отсутствие ярких всплесков Солнце сейчас испускает рентгеновское излучение, характерное для сильных вспышек.

13 октября на Солнце произошло 23 вспышки. За вторник, 14 октября, зафиксировано 12 обычных вспышек и две сильных, пишет Смотрим.