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На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

25 мая 2025 10:25
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На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

В Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что на Солнце 25 мая была зафиксирована вспышка высочайшего класса — Х.

«25 мая в 04:52 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — сообщает институт.

В ночь на 17 мая на Земле из-за очередной корональной дыры произошла магнитная буря среднего уровня класса G2.

Старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков также предупредил в беседе с RT о риске возгорания пауэрбанка из-за жары.

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