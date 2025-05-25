На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

62

В Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что на Солнце 25 мая была зафиксирована вспышка высочайшего класса — Х.

«25 мая в 04:52 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — сообщает институт.

В ночь на 17 мая на Земле из-за очередной корональной дыры произошла магнитная буря среднего уровня класса G2.

Старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков также предупредил в беседе с RT о риске возгорания пауэрбанка из-за жары.