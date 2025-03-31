Microsoft заменит синий "экран смерти" в Windows на зеленый

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Корпорация Microsoft объявила об изменении дизайна экрана ошибок в операционной системе Windows 11. "Синий экран смерти" (Blue Screen of Death, BSoD), который стал символом системных сбоев, будет заменен на зеленый интерфейс. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"Мы представляем обновленный и оптимизированный интерфейс для случаев непредвиденной перезагрузки системы. Он еще лучше отражает принципы дизайна Windows 11 и отвечает нашей главной цели – максимально быстро возвращать пользователям доступ [к их компьютеру]", говорится в публикации, посвященной бета-версии 24H2 Windows 11.

Обновленный зеленый экран ошибок больше не будет содержать грустный смайлик и QR-код, которые раньше сопровождали сообщения о сбоях. Новый дизайн, по заявлению компании, лучше соответствует современным стандартам Windows 11.

Синий "экран смерти" впервые появился в 1993 году в Windows NT 3.1 как инструмент диагностики неисправностей оборудования и памяти. Отображение ошибок на синем экране применялось и ранее, с момента выхода первой бета-версии Windows 1.0 в июне 1985 года. В 2021 году, выпуская Windows 11, Microsoft уже планировала заменить синий экран на черный, но этого не произошло.

Участники программы Windows Insider, использующие версии Windows 11 24H2 и новые сборки в каналах Beta, Dev и Canary, первыми смогут оценить изменения, пишет Смотрим.