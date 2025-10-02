Магнитная буря продолжается третьи сутки из-за роста скоростей солнечного ветра

148

Магнитная буря продолжается третьи сутки на фоне экстремально высоких скоростей солнечного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Магнитный шторм начался утром во вторник, 30 сентября. На сегодняшний день буря держится в диапазоне G1-G3 – на среднем уровне с отдельными сильными пиками.

"По состоянию на начало дня отсутствуют какие-либо позитивные новости по стабилизации обстановки", – говорится в публикации.

Основной причиной магнитной бури является высокая скорость солнечного ветра, которая стабильно держится около красной "экстремально высокой" границы в районе 700-800 км/с, а временами показывает отдельные пики в 900 км/с.

Ученые допустили, что магнитосфера Земли стабилизируется, однако не в спокойном состоянии, как хотелось бы, пишет Смотрим.