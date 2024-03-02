178

Литва с 11 марта начнет конфискацию автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщила таможенная служба республики.

Уточняется, что владельцы таких транспортных средств должны до 11 марта зарегистрировать их в Литве, либо покинуть территорию ЕС.

Исключения составляют автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее – для них срок пребывания в стране составляет 24 часа. При этом при пересечении границы в салоне должен находиться владелец машины, иначе ее не пропустят на территорию Литвы, пишет Смотрим.