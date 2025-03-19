Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым приводнился у берегов Флориды

91

Космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды, свидетельствует трансляция NASA, передает РИА Новости.

На Землю вернулись Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг, прибывшие на МКС в сентябре 2024 года, а также Сунита Уильямс и Бутч Уилмор - участники первой пилотируемой миссии корабля Starliner, запуск которого сопровождался неисправностями. Их возвращение на Starliner сочли небезопасным, в NASA приняли решение вернуть их с помощью Crew Dragon. С этой целью старт миссии Crew-9 был перенесён, а состав экипажа сокращён.

Корабль Starliner, оставшийся на МКС, был позднее спущен на Землю в беспилотном режиме.

Приводнение Crew Dragon завершает одну из самых продолжительных и сложных миссий последних лет.

Фото: freepik.com