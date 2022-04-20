Конкурс имени Петра Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов.

102

Как пишут «Известия», это следует из заявления президента федерации и ее генерального секретаря.

Организация считает невозможным поддерживать конкурс, финансируемый, как сказано в тексте, «российским режимом». При этом в федерации уточнили, что выступают против санкций в отношении всех россиян и дискриминации артистов по национальному признаку.

Как известно, конкурс имени Чайковского – один из самых престижных мировых смотров в области классической музыки. Особенно высока его репутация в фортепианной категории. Именно благодаря этому конкурсу стали известны Ван Клиберн, Михаил Плетнёв, Григорий Соколов и Даниил Трифонов.