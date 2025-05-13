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Итальянский художник продал невидимую скульптуру за $18 тысяч

13 мая 2025 22:36
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Покупатель получил не только уникальный предмет искусства, но и сертификат подлинности.

Итальянский художник продал невидимую скульптуру за $18 тысяч, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Independent.

Художник Сальваторе Гарау из Италии продал невидимую скульптуру «Io Sono» («Я есть») за $18 тысяч. Работа, описанная как «нематериальное произведение искусства», была реализована на аукционе Art-Rite.

Покупатель получил не только уникальный предмет искусства, но и сертификат подлинности.

Гарау заявил, что скульптура существует, хотя ее и не видно: она создана из энергии, силы и мыслей, сообщает lenta.ru.

 

Фото:  pxhere.com

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