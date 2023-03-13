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Индия решила соблюдать потолок цен на нефть из России

13 марта 2023 09:45
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Индия решила соблюдать потолок цен на нефть из России

Индия решила соблюдать потолок цен на нефть из России и не нарушать западные антироссийские санкции, пишут СМИ. Власти страны попросили индийских трейдеров и банки придерживаться западных санкционных требований. Официально Нью-Дели заявлял, что не поддержит санкции и ограничения на нефтяные цены. Также СМИ сообщают, что России непросто выводить из Индии деньги — партнеры платят рупиями.

Правительство Индии не готово идти вопреки западным санкциям против РФ и намерено соблюдать потолок цен на нефть, принятый странами «Большой семерки» (G7). Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Индийский кабмин официально заявлял, что не будет поддерживать антироссийские санкции и ограничение цен на нефть из России. Однако, заявили собеседники журналистов, Нью-Дели попросил банки и трейдеров страны придерживаться санкционных требований западных государств.

Один из источников сообщил, что индийские власти подробно обсуждали ситуацию с США и другими странами G7 в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20).

Вашингтон доволен, что Нью-Дели покупает российскую нефть по цене ниже западного потолка, но продолжит консультации с Индией, говорил ранее Bloomberg высокопоставленный источник в Белом доме.

Лимит на нефтяные цены для России был согласован G7 в сентябре 2022 года и составил $60 за баррель. Его придерживаются страны ЕС, Австралия и Швейцария. В ответ Москва запретила поставки нефти в эти страны с 1 февраля 2023 года.

Индия на фоне введения потолка цен увеличивала объемы закупок нефти у России. Однако власти страны решили, что могут поддержать лимит, если ее стоимость превысит $60 за баррель или если Запад введет вторичные санкции против стран, не соблюдающих потолок цен, сообщала газета Telegraph India со ссылкой на источники.
В настоящее время уровень цены барреля российской нефти для Индии составляет $53–56, пишет Газета.

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