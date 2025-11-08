ИКИ РАН сообщил о начале внезапной магнитной бури

110

Магнитная буря в диапазоне между средним и сильным значениями внезапно началась на Земле в ночь на субботу, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что начало бури связано с вспышками на солнце 5-6 ноября.

"Около 3 часов ночи по московскому времени зарегистрировано внезапное начало магнитной бури уровня G2.3. <...> Планету все же задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых, ожидавшаяся вчера, со всей очевидностью, все же прошла мимо планеты", – говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Ученые отметили, что последние трое суток на Земле произошли самые сильные магнитные бури более чем за месяц. Схожие возмущения геомагнитного поля наблюдались в начале октября, пишет Смотрим.