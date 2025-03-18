Госдеп США опроверг ужесточение правил для въезда в страну россиян и белорусов

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В Госдепе США опровергли существование списка из 43 стран (в их числе были Россия и Белоруссия), гражданам которых планируется ужесточить правила въезда в Штаты. Об этом заявила представитель ведомства Тэмми Брюс на брифинге.

Она отметила, что согласно указу президента США Дональда Трампа в государственном департаменте действительно рассматривают вопрос обеспечения безопасности Америки в этом направлении, но ни о каком списке речи не идет, пишет Смотрим.

"То, что преподносится как нечто, осуществляемое через государственный департамент, просто не соответствует действительности", – сказала Брюс.

О том, что американские власти планируют ужесточить правила въезда в страну для жителей 43 стран сообщила газета The New York Times 15 марта. По ее информации, государства в списке были разделены на три категории. Россию и Белоруссию включили во вторую группу наряду с Пакистаном, Гаити, Лаосом, Южным Суданом и другими странами. В этой категории выдача американских виз предусмотрена только для состоятельных предпринимателей, которые хотят отправиться в США с деловыми целями.