Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла заболел COVID-19

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Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла, который делал прививку от коронавируса четыре раза, заболел COVID-19, об этом он сообщил в своем Twitter, передает РБК.



«Я бы хотел сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. Я рад, что привился четырьмя дозами вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо, хотя у меня очень легкие симптомы. Я изолировался и начал курс препарата «Паксловид», — написал Бурла.



Далее он отметил, что препарат «Паксловид» не одобрен, однако разрешен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Минздрава США для экстренного использования в лечении коронавируса легкой и средней степени тяжести у пациентов с высоким риском.



Также это лекарство одобрено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения пациентов с легкими формами болезни, но высоким риском госпитализации.



Фото: Win McNamee / Getty Images / РБК