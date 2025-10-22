ЕС хочет запретить импорт российского газа и нефти с 1 января 2028 года

111

Европейский парламент поддержал переговоры по запрету импорта российских энергоресурсов с января 2028 года, говорится в пресс-релизе законодательного органа.

"Парламент поддержал решение начать переговоры с председательством Дании в Совете ЕС, <...> как это было предложено комиссиями по международной торговле и промышленности, исследованиям и энергетике, когда они заняли свою позицию по этому вопросу 16 октября", — говорится в документе.

Уточняется, что обсуждения начнутся сразу, чтобы достичь соглашения в первом чтении, пишет РИА Новости.