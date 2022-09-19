Елизавету II похоронили вместе с мужем принцем Филиппом в часовне в Виндзорском замке

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Королева Великобритании Елизавета II похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, передает РИА Новости. Об этом сообщает агентство Press Association со ссылкой на Букингемский дворец.

Около 21.30 мск состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи. Королева была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне короля Георга VI. Там уже покоятся родители Елизаветы король Георг VI и королева Елизавета, а также захоронен прах ее сестры, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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