Джо Байден в ответ на вопрос журналиста, что он думает о природе НЛО, отшутился

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Джо Байден ушел от ответа на вопрос журналистов, что он думает о природе неопознанных летающих объектов, передает ТАСС.

Тема была неожиданно поднята на его совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме. Байден уже собирался уходить, когда корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси решил задать свой вопрос.

Байден в ответ пошутил, что готов ответить, только если сотрудник консервативного СМИ не станет задавать ему "вредные" вопросы, как он "делает обычно". "Это [будет] кое-что интересное", - пообещал журналист.

"[Бывший] президент [Барак] Обама говорит, что есть снимки и записи объектов в небе, этих неопознанных воздушных явлений, и он говорит, что мы не знаем точно, что это такое. А вы как думаете, что это?" - спросил он Байдена.

"Я бы спросил его [Обаму] еще раз", - ответил тот под смех собравшихся и покинул зал.

Фото: pixabay