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Девятилетняя девочка в Китае выжила после падения с 25-го этажа
Девятилетняя девочка в Китае выжила после падения с 25-го этажа
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Девятилетняя девочка в Китае выжила после падения с 25-го этажа

20 апреля 2025 13:35
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Девятилетняя девочка в Китае выжила после падения с 25-го этажа

Девятилетняя девочка из китайского города Таншань выжила после падения с 25-го этажа своего дома. Как рассказали журналистам родители ребенка, у девочки диагностировали переломы, но она уже идет на поправку.

Инцидент произошел 27 марта, однако семья рассказала об этом, когда стало ясно, что ребенок выздоравливает. Школьница из провинции Хэбэй, имя которой не называется, почувствовала духоту и решила проветрить комнату. Однако окно оказалось непрочным, и девочка сорвалась вниз. Пролетев 18 этажей, ребенок упал на карниз седьмого этажа. Как рассказывает мама девочки, она должна была делать уроки в своей комнате.

"Когда отец пошел позвать ее на ужин, он не смог ее найти. Он трижды выглядывал в окно, но не увидел ничего, кроме пары тапочек", – поделилась женщина с газетой South China Morning Post.

Пострадавшую обнаружил сосед с седьмого этажа. Оказывается, ребенок сумел подняться и самостоятельно сделать несколько шагов, но из-за сильной боли вновь упал. По воспоминаниям соседа, когда он нашел девочку, на ней была школьная форма, вокруг было много крови, однако ребенок был в сознании.

Школьницу экстренно доставили в больницу Пекина. У нее диагностировали несколько переломов. Ребенок перенес несколько операций и уже был выписан домой, пишет Смотрим.

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