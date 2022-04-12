Чтобы вообще от компьютера не отходить: в Японии разработали кровать специально для геймеров

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Компания Bauhutte из Японии представила новинку: кровать BGB-100FA, созданную специально для геймеров, передает iphones.ru.

У этой кровати есть электропривод, который позволяет менять положение частей. Верхняя часть может наклоняться на угол до 60 градусов, а нижняя — на 35 градусов. Размеры кровати составляют 94 х 199 х 28,5 см, она может выдержать вес до 200 кг.

Купил такую кровать, и можно вообще никуда от компьютера не отходить. Жаль, туалета встроенного нет.

Игровая кровать продается по цене около $485 в версии с каркасом и $675 в версии с каркасом и матрасом.

Фото: Яндекс.Дзен