Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67

146

Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 67, сообщается на сайте округа Мауи.

"Подтверждена гибель 67 человек", — говорится в публикации.

Там отмечается, что огонь в городе Лахайна потушить до сих пор не удалось.

Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды. Они усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей, пишет РИА Новости.