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Число погибших из-за землетрясений в Японии 1 января возросло до 126, сообщило агентство Киодо.

Ранения получили 516 человек, местным властям не удается подтвердить безопасность 210 человек.

В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Более 365 домов частично или полностью разрушены, пишет Смотрим.