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Администрация президента США Дональда Трампа запустила новую страницу о коронавирусе на официальном сайте Белого дома. На ней заявляется, что вирус SARS-CoV-2 возник в результате утечки из исследовательской лаборатории в Китае. Таким образом, федеральное правительство США официально сделало лабораторную версию происхождения COVID-19 основным объяснением причин глобальной пандемии, в результате которой умерло около 7 млн человек.

На странице приведены ссылки на доклад республиканцев конгрессу и утверждения о симптомах у сотрудников Уханьского института вирусологии до всплеска заболевания.

На новой странице сообщается, что вирус обладает «биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе», а все случаи заражения COVID-19 произошли от одного источника. По мнению Белого дома, это противоречит динамике прошлых пандемий, сопровождавшихся множественными очагами заражения. В публикации указывается, что в Ухане действует ведущая китайская лаборатория по исследованию коронавирусов, в которой проводились эксперименты по усилению функций вирусов при недостаточном уровне биобезопасности.

По утверждению администрации Трампа, у сотрудников Уханьского института вирусологии проявлялись симптомы, схожие с COVID-19, еще осенью 2019 года — за несколько месяцев до официальной вспышки. На сайте также говорится, что достоверных доказательств естественного происхождения вируса представлено не было, пишет Газета.

Белый дом изложил свои ключевые аргументы:

SARS-CoV-2 обладает признаками искусственного вмешательства;

все случаи заболевания происходят от одного первоисточника;

уханьская лаборатория нарушала биобезопасность при работе с вирусами;

ряд сотрудников института заболели до начала эпидемии;

отсутствие доказательств природного происхождения рассматривается как подтверждение лабораторной версии.

Эти тезисы дублируют выводы отчета республиканцев Палаты представителей США, опубликованного в 2024 году. Тогда конгрессмены также пришли к выводу о лабораторной утечке. Белый дом повторяет обвинения в адрес Энтони Фаучи, бывшего главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, который продвигал версию о природном происхождении вируса и якобы влиял на формирование научного консенсуса.