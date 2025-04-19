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Белый дом официально назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане

19 апреля 2025 10:36
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Белый дом официально назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане

Администрация президента США Дональда Трампа запустила новую страницу о коронавирусе на официальном сайте Белого дома. На ней заявляется, что вирус SARS-CoV-2 возник в результате утечки из исследовательской лаборатории в Китае. Таким образом, федеральное правительство США официально сделало лабораторную версию происхождения COVID-19 основным объяснением причин глобальной пандемии, в результате которой умерло около 7 млн человек.

На странице приведены ссылки на доклад республиканцев конгрессу и утверждения о симптомах у сотрудников Уханьского института вирусологии до всплеска заболевания.

На новой странице сообщается, что вирус обладает «биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе», а все случаи заражения COVID-19 произошли от одного источника. По мнению Белого дома, это противоречит динамике прошлых пандемий, сопровождавшихся множественными очагами заражения. В публикации указывается, что в Ухане действует ведущая китайская лаборатория по исследованию коронавирусов, в которой проводились эксперименты по усилению функций вирусов при недостаточном уровне биобезопасности.

По утверждению администрации Трампа, у сотрудников Уханьского института вирусологии проявлялись симптомы, схожие с COVID-19, еще осенью 2019 года — за несколько месяцев до официальной вспышки. На сайте также говорится, что достоверных доказательств естественного происхождения вируса представлено не было, пишет Газета. 

Белый дом изложил свои ключевые аргументы:

  • SARS-CoV-2 обладает признаками искусственного вмешательства;
  • все случаи заболевания происходят от одного первоисточника;
  • уханьская лаборатория нарушала биобезопасность при работе с вирусами;
  • ряд сотрудников института заболели до начала эпидемии;
  • отсутствие доказательств природного происхождения рассматривается как подтверждение лабораторной версии.

Эти тезисы дублируют выводы отчета республиканцев Палаты представителей США, опубликованного в 2024 году. Тогда конгрессмены также пришли к выводу о лабораторной утечке. Белый дом повторяет обвинения в адрес Энтони Фаучи, бывшего главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, который продвигал версию о природном происхождении вируса и якобы влиял на формирование научного консенсуса.

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