Администрация президента США Дональда Трампа запустила новую страницу о коронавирусе на официальном сайте Белого дома. На ней заявляется, что вирус SARS-CoV-2 возник в результате утечки из исследовательской лаборатории в Китае. Таким образом, федеральное правительство США официально сделало лабораторную версию происхождения COVID-19 основным объяснением причин глобальной пандемии, в результате которой умерло около 7 млн человек.
На странице приведены ссылки на доклад республиканцев конгрессу и утверждения о симптомах у сотрудников Уханьского института вирусологии до всплеска заболевания.
На новой странице сообщается, что вирус обладает «биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе», а все случаи заражения COVID-19 произошли от одного источника. По мнению Белого дома, это противоречит динамике прошлых пандемий, сопровождавшихся множественными очагами заражения. В публикации указывается, что в Ухане действует ведущая китайская лаборатория по исследованию коронавирусов, в которой проводились эксперименты по усилению функций вирусов при недостаточном уровне биобезопасности.
По утверждению администрации Трампа, у сотрудников Уханьского института вирусологии проявлялись симптомы, схожие с COVID-19, еще осенью 2019 года — за несколько месяцев до официальной вспышки. На сайте также говорится, что достоверных доказательств естественного происхождения вируса представлено не было, пишет Газета.
Белый дом изложил свои ключевые аргументы:
Эти тезисы дублируют выводы отчета республиканцев Палаты представителей США, опубликованного в 2024 году. Тогда конгрессмены также пришли к выводу о лабораторной утечке. Белый дом повторяет обвинения в адрес Энтони Фаучи, бывшего главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, который продвигал версию о природном происхождении вируса и якобы влиял на формирование научного консенсуса.