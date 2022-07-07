Белоруссия не будет экспортировать зерновые в этом году

56

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не планирует экспортировать зерновые культуры в нынешнем году. По его словам, Белоруссия направит запасы зерна на внутренние потребности, в частности на животноводство.

«Мы, конечно, вывозить пшеницу не будем или какие-то другие культуры. Хотя можем»,— заявил господин Лукашенко на совещании с руководством Совета министров и губернаторами (цитата по БЕЛТА). «Зерновые мы вывозить не будем. Надо это все перемолоть через животноводство — получить мясо, молоко»,— добавил президент.

Белоруссия, в отличие от России и Украины, не входит в лидеры стран--экспортеров зерна. Большую часть зерновых она импортирует из России. В 2021 году власти Белоруссии уже вводили запрет на экспорт некоторых видов зерновых. В мире ожидается кризис продовольствия из-за проблем с поставками зерна из украинских портов на фоне военной операции России на Украине, пишет Коммерсантъ.