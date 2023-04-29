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Астрофизики продолжают разбираться в причинах аномальной магнитной бури, которая накрыла планету в ночь на 24 апреля. Вопреки прогнозам, возмущенность магнитного поля Земли резко возросла.

Буря едва не достигла наивысшего уровня G5. В результате зона полярных сияний опустилась ниже 50-й широты. То есть "аврору" можно было наблюдать практически на всей территории России.

Разноцветные всполохами в небе любовались даже на Ставрополье – северное сияние там зафиксировали специалисты Кисловодской обсерватории.

Жители наших двух столиц, само собой, тоже стали свидетелями этого красочного явления, а вот ученых произошедшее повергло в недоумение.

Как выяснилось, экстремальную магнитную бурю спровоцировала совсем маломощная вспышка на Солнце класса М-1. В нынешнем году были вспышки в десятки раз сильнее, но ни одна из них не получила такой "отклик" со стороны Земли.

Самое же любопытное в том, что ровно за месяц до этого на планете бушевала буря аналогичного класса. Столь высокая геомагнитная активность совершенно не характерна для нынешней стадии солнечного цикла.

"Пока солнечная активность не вышла на максимум. Само поведение Солнца является умеренным, а геомагнитная активность как будто бы опережает на год прогноз и уже сейчас выходит на какие-то высокие экстремальные значения. И вот это расхождение, этот разрыв "отклика" Земли от поведения Солнца пока не вполне ясен", – говорит главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Как уже прозвучало, Солнце приближается к максимуму нынешнего цикла активности. Он будет достигнут либо в этом, либо в следующем году. Так что в перспективе нас ждет больше вспышек и магнитных бурь.

Сильные бури заставляют сбоить связь, могут привести к потере спутниками орбиты. И на самочувствие людей, вероятно, влияют.

По некоторым данным, в периоды, когда магнитосфера неспокойна, количество инфарктов и инсультов увеличивается. Впрочем, еще надо разбираться, что вреднее для здоровья: сами магнитные бури или тот алармизм, которым сопровождается каждое второе предупреждение о них в Интернете.

Недостоверной информации много. В том числе поэтому вместе с коллегами из Института космических исследований РАН мы запускаем новую рубрику – "Прогноз космической погоды". Теперь она будет завершать каждый выпуск главной метеопрограммы.

Итак, к середине этой недели магнитное поле Земли полностью стабилизировалось, и сейчас его колебания находятся на уровне 2-4 (по 9-балльной шкале), что соответствует спокойному или слабовозмущенному состоянию, пишет Смотрим.

В настоящий момент на Солнце присутствует лишь один крупный центр активности, находящийся вблизи центрального меридиана, откуда он может влиять на Землю – группа пятен с номерами 3285, 3286 и 3288.

Однако мощных вспышек в этой области не фиксируется. Вдобавок упомянутое скопление пятен сейчас удаляется от линии Солнце-Земля и уже в понедельник-вторник перестанет представлять опасность для нашей планеты.

К концу недели на центральный меридиан также может выйти область с номеров 3289, появившаяся на восточном краю светила. Но пока она себя никак не проявляет.

В такой ситуации основное влияние на магнитное поле Земли будет оказывать солнечный ветер, скорость которого сейчас стабильна.

С учетом всех этих факторов, геомагнитная обстановка на Земле в ближайшую неделю ожидается благоприятной, а индекс магнитной активности будет находиться преимущественно в зеленой спокойной зоне.

Возможность внезапного резкого усиления вспышечной активности Солнца на будущей неделе специалисты ИКИ РАН оценивают не более чем в 10 процентов.