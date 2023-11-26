Астероид Апофис может сбить один из спутников

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Астероид Апофис, который пролетит в 2029 году рядом с Землей, может сбить один из геостационарных спутников. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, пишет Смотрим.

Впрочем, ученый признался, что вероятность такого развития событие небольшая.

"Скорее всего, он пролетит мимо, никого не собьет. Космос — большой, а объекты — маленькие", – сказал Железнов в интервью РИА Новости, подчеркнув, что спутники движутся над экватором, а у него большой наклон орбиты.

Если Апофис все же вторгнется на орбиту спутников, то зацепит и выведет из строя максимум один.

"Даже такая ситуация не приведет к заметным последствиям на Земле", – заверил астроном.

13 апреля 2029 года потенциально опасный астероид Апофис пролетит на расстоянии 32 тысяч километров от Земли. Примерно на таком же расстоянии от поверхности нашей планеты летают и геостационарные спутники, что и вызвало опасения в столкновении космического объекта с рукотворным.