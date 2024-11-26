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Астероид 2024 PT5, также известный как "мини-луна", прошел мимо Земли и уйдет с орбиты планеты к 2055 году, направившись к Солнцу. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на астрономов.

По данным издания, сейчас небесное тело находится в 3,2 млн км от Земли – это почти в девять раз больше расстояния до Луны. Этого недостаточно для того, чтобы на него подействовала сила притяжения. Предполагается, что в январе 2025 года астероид приблизится к Земле на 1,7 млн км, а затем его притянет гравитационная сила Солнца.

Ученые NASA предположили, что 2024 PT5 является куском породы, отколовшимся от Луны после столкновения с астероидом много лет назад. Диаметр небесного тела составляет около 10 метров, что не позволяет увидеть его невооруженным глазом.

Отмечается, что дальнейшее изучение "поведения" астероида поможет собрать больше сведений о малых небесных телах, которые вращаются вблизи планет, а также лучше понять их взаимодействие с земным притяжением, пишет Смотрим.