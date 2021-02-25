Американец придумал собственное похищение, чтобы отдохнуть от работы   

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Житель американского штата Аризона Брэндон Соулз инсценировал собственное похищение, чтобы отдохнуть от работы, передают "Известия" со ссылкой на издание Daily Star.

Мужчина связал себя и лежал на обочине дороги в ожидании, что кто-то его обнаружит. Полицейским, которые заметили его, мужчина наврал, что двое неизвестных в масках ударили его по голове и бросили на дороге.

По словам мужчины, «похитили» его якобы из-за денег отца, которые мужчина прячет в тайниках по всему городу.

Правоохранители проверили записи с камер видеонаблюдения, установленных на шинном заводе, где работал мужчина, и с камер, установленных неподалеку от места его обнаружения.

После этого американца повторно вызвали на допрос, во время которого он и признался, что выдумал историю с похищением.

Собранные детективами доказательства подтверждали, что никакого нападения на мужчину на самом деле не было и его никто не похищал. В результате вечером того же дня американца арестовали по подозрению в ложном доносе.

Спустя несколько дней полицейские отпустили задержанного, у которого теперь масса времени, так как с шинного предприятия его уволили.

Фото: Coolidge Police / "Известия"