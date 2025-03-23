29 марта землян ждет солнечное затмение

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Оно продлится с 11:51 до 15:44 по московскому времени, а максимальная фаза наступит в 13:49.

"Наибольшая фаза затмения, видимая с территории материковой России, будет видна в 14:44 на Кольском полуострове – на северо-западе Мурманской области", – рассказала сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть, как Луна закроет собой около 13 процентов диска светила, в Москве же он будет закрыт всего на 2 процента, сообщила астроном в беседе с ТАСС.

Если в Москве и Петербурге максимальная фаза затмения, которая указывает на долю диаметра покрытого Луной диска Солнца, составит, соответственно, 0,07 и 0,23, то на Кольском полуострове будет 0,43, пояснила Кошман.