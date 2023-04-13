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Возобновляются экскурсии по Самаре на автобусе-кабриолете

13 апреля 2023 15:39
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Обзорная экскурсия по городу — это отличный вариант провести время с близкими и родными, показать город гостям города, школьникам и студентам.

28 апреля стартует новый туристический сезон и на ежедневной основе возобновляются экскурсии по Самаре на Автобусе-Кабриолете, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Обзорная экскурсия по городу — это отличный вариант провести время с близкими и родными, показать город гостям города, школьникам и студентам. Теперь познакомиться с историей города, узнать про факты и события, увидеть красоты и достопримечательности Самары, с полным эффектом прогулки на свежем воздухе, можно не выходя из автобуса!

Автобус полностью открыт благодаря откидной крыше и съемным окнам. Таким образом, туристам предоставляется круговой обзор.

Каждое кресло оборудовано аудиосистемой, подключившись к которой туристы сами смогут выбрать предпочитаемый язык.

Этот тур действительно уникален, так как это первый туристический автобус-кабриолет в Самаре с маршрутом, охватывающий максимальное количество исторической части нашего города. Стюарты, сопровождающие автобус, помогут гостям ориентироваться в городе и посоветуют самые лучшие и популярные достопримечательности.

Автобус полностью открыт благодаря откидной крыше и съемным окнам. Таким образом туристам предоставляется круговой обзор.

Автобус вмещает до 30 туристов.

Предварительная запись по телефону: 8-927-688-44-53.

Стартовая точка по адресу ул. Максима Горького,105, продолжительность экскурсии 1,5 часа, протяженность маршрута 13 км.

Остановки:

-Речной вокзал

-Жигулевский пивоваренный завод

-Стелла Ладья

-ул.Челюскинцев

-Самарская площадь

-пл.Куйбышева

-ул.Фрунзе/ул.Л.Толстого

-пл.Революции

   

Фото:   пресс-служба министерства туризма СО

Теги: Самара Туризм

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