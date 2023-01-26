В Тольятти состоится открытие SPA-отеля «Раздолье»

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27 января 2023 года состоится торжественное открытие загородного SPA-отеля премиум-класса «Раздолье» (г. Тольятти, п-ов Копылово, Бурлацкая, 8), в котором примет участие министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. В рамках данного события будут презентованы возможности площадки как для самостоятельного туриста, так и для проведения корпоративных и деловых мероприятий.

Отель расположен на берегу Волги в непосредственной близости от Национального парка «Самарская Лука» и Жигулевского заповедника им И.И. Спрыгина, на огороженной, охраняемой территории в 2 гектара, в атмосфере заповедной природы и современного комфорта четырех звезд.

В SPA-отеле гостей ждет парная с парящими полками и «вторым дыханием», теплый хаммам с ароматрапией, бассейн с подогревом, обливное устройство, релакс-зона и комната отдыха, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО