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Зимний отдых в Самарской области в 2022-2023 году очень разнообразен, он стал активным, насыщенным и познавательным как для туристов, так и для жителей Самарской области.

Туроператоры региона разработали множество зимних маршрутов, включающих посещение музеев, объектов экологического туризма, зимних активностей и интерактивных программ.

Центр туристических программ «Пилигрим» предлагает национальный туристский маршрут «Жигулевские выходные» в зимнем варианте. 3-х дневная программа включает в себя посещение национального парка «Самарская Лука», музея АвтоВАЗ, замка Гарибальди и города Самара.

Программа «Новогодние приключения в городе С. или по иронии судьбы» от туроператора «Профцентр». В этой программе туристы отправятся по следам героев фильма Эльдара Рязанова. Их ожидает праздничный ужин, посещение музея в честь режиссера главных новогодних комедий и насыщенные 3 дня в Самаре.

Программа «Новый год по-Самарски» от центра туризма и отдыха «У-ра» позволит окунуться в праздничную атмосферу в гостеприимной и сказочно красивой Самаре. Тур включает посещение Этнопарка Дружбы народов, центра здоровья и отдыха «Волжские термы» и культовых мест Самары. А программа «Все оттенки Жигулевского» познакомит с городом Тольятти, Самарой и легендарным баром «На Дне», сообщает пресс-служба министрества туризма СО.

Фото: пресс-служба министрества туризма СО