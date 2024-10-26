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Жители Самарской области все чаще выбирают для поездок Северный Кавказ

26 октября 2024 11:01
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жители Самарской области все чаще выбирают для поездок Северный Кавказ

Чаще всего путешественники посуточно арендуют квартиры и загородные дома в Ставропольском крае, Дагестане и Северной Осетии.

Российские туристы все чаще выбирают для поездок регионы Северного Кавказа: за год спрос на аренду посуточного жилья в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) вырос на 80%. К такому выводу пришли аналитики Авито Путешествий, изучив динамику посуточной аренды туробъектов в сентябре 2024 и 2023 годов. При этом в первой половине октября большой интерес к Кавказу проявляют жители Самарской области, которые вошли в число регионов-лидеров по бронированиям квартир и загородных домов в СКФО.

Самыми популярными направлениями Северного Кавказа в сентябре 2024 года стали Ставропольский край (49% от всех бронирований), Дагестан (26%) и Северная Осетия (12%). При этом снимать квартиры посуточно в СКФО стали на 66% чаще. Здесь наибольшую динамику продемонстрировали Кабардино-Балкария (рост в 2,2 раза), Северная Осетия (+71%), Дагестане (+65%), Ставропольский край (+61%) и Карачаево-Черкесия (+50%).

Рост посуточной аренды загородных домов еще более значительный — за год объем бронирований вырос в 9 раз. В Северной Осетии показатель увеличился в 15 раз, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — в 12 раз, в Ставропольском крае — в 9 раз, в Дагестане — в 6,5 раза.

В то же время совокупное предложение посуточного жилья в СКФО выросло на 39%. Число квартир увеличилось почти на треть (+30% год к году), по сравнению с сентябрем 2023 года заметнее всего выбор расширился в Северной Осетии (+51%), Ставропольском крае (+42%) и Кабардино-Балкарии (+33%). Доступного для посуточной аренды загородного жилья в целом на Северном Кавказе стало больше на 65%. В Северной Осетии предложение таких объектов выросло на 95%, в Карачаево-Черкесии — на 94%.

По данным Авито Путешествий, средняя стоимость бронирования квартиры в СКФО по итогам сентября составила 2900 рублей за сутки. За эту же сумму можно было снять жилье в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае средняя стоимость чуть выше — 3000 рублей. Загородную недвижимость на Северном Кавказе в сентябре можно было в среднем снять 6600 рублей в сутки. Самые доступные цены — в Дагестане и Карачаево-Черкесии (5900 и 6200 рублей соответственно), а дороже всего такое жилье стоило в Северной Осетии (8200 рублей).

В основном российские путешественники выбирали короткие поездки в регионы СКФО. Как квартиры, так и загородные объекты туристы в среднем бронировали на трое суток. В посуточных квартирах в сентябре 2024 года останавливались как правило вдвоем, в то время как в домах — вчетвером.
 
 Также аналитики Авито Путешествий выяснили, откуда приезжают туристы на Северный Кавказ. Самыми “путешествующими” в первой половине октября 2024 года стали Московская область (доля от всех бронирований квартир — 17,6%), Краснодарский край (11,4%) и Ростовская область (8%). 

Фото: Дильдина Светлана

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