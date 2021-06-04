«Яркие выходные в Приволжье»: первый ж/д круиз по маршруту Самара – Саранск – Большое Болдино – Йошкар-Ола – Чебоксары

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11 июня с железнодорожного вокзала Самары можно отправиться в первый железнодорожный круиз по городам России в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» по маршруту Самара – Саранск – Большое Болдино – Йошкар-Ола – Чебоксары. Обратно участники железнодорожного круиза приедут 14 июня.

Расписание разработано таким образом, чтобы весь день пассажиры могли посвятить экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его в качестве «отеля на колёсах». Обратно участники железнодорожного круиза приедут 14 июня. Для путешествия предусмотрен поезд с купейными вагонами последних лет постройки, оборудованных системами кондиционирования и экологически чистыми туалетными комплексами.

В ходе одной поездки туристы смогут побывать в Республиках Мордовия, Марий Эл и Чувашской Республике. Четырехдневный тур познакомит путешественников с национальным колоритом и культурой разных народов, а также позволит попробовать традиционные для каждого региона блюда.

В программу тура включены самые известные достопримечательности данных регионов: литературно–мемориальный и природный музей–заповедник А.С. Пушкина «Болдино» и музей имени С.Д. Эрьзи в Мордовии, национальный драматический театр имени М. Шкетана и знаменитая набережная Брюгге в Марий Эл, национальный музей в Чувашии. В завершение путешествия туристы смогут отправиться на интерактивную экскурсию в формате аудиоспектакля «Нити судьбы».