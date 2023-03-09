Весенний отпуск россияне планируют провести в России

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«АльфаСтрахование» и аналитики направления авиабилеты сервиса путешествий Туту выяснили, куда запланировано больше всего перелётов на весну, за сколько в среднем покупают билеты и какие риски по здоровью чаще всего сопровождают поездки в это время года. Абсолютное большинство поездок (82,4%) запланировано по России.

Больше всего перелётов внутри России запланировано по маршрутам Москва – Сочи (6,3%), Москва – Минеральные Воды (4,2%), Москва – Калининград (3,3%) и Москва – Санкт-Петербург (2,5%). Средний чек за билет в Сочи из Москвы в среднем составляет 12,6 тыс. руб. туда-обратно, в Минеральные Воды – 13,8 тыс. руб., в Калининград – 9,3 тыс. руб., а Санкт-Петербург – 5,1 тыс. руб.

Популярностью пользуются также билеты с вылетом из Москвы в Екатеринбург, Махачкалу, Казань, Мурманск, Уфу, Самару, Челябинск, Сургут, Красноярск и Новосибирск. С вылетом из Санкт-Петербурга билеты берут чаще всего в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Казань, Екатеринбург.