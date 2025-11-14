В Тольятти введут туристический сбор

137

С 1 января 2026 года Тольятти официально вводит туристический сбор, что сделает его вторым городом в Самарской области после Жигулевска, где применяется подобная практика.

Решение, утвержденное городскими депутатами, направлено на формирование дополнительного источника доходов местного бюджета. Налог будет взиматься с посетителей, проживающих во всех средствах размещения, к которым относятся гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги. Дифференцированная ставка будет варьироваться в зависимости от сезона.

Властями Тольятти утвержден детальный график поэтапного повышения ставки сбора вплоть до 2030 года. Так, в 2026 году в низкий сезон, длящийся с января по март и с октября по декабрь, ставка составит 0,5%, а в высокий туристический период с апреля по сентябрь — 1%. К 2030 году ставка достигнет 2,5% в межсезонье и 5% в пиковые летние месяцы. По прогнозам депутатов, эта мера позволит уже в первый год ее действия пополнить городской бюджет на сумму свыше 36 миллионов рублей.

Законодателями предусмотрен ряд льгот для социально незащищенных категорий граждан. Полностью освобождены от уплаты сбора дети, а также сопровождающие их лица. Льгота также распространяется на вынужденных переселенцев, пишет ГТРК-Самара.