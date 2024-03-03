Я нашел ошибку
Главные новости:
Канада не дает визы шахматистам из России на турнир претендентов
Канада не дает визы шахматистам из России на турнир претендентов
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -2, -4°С.
4 марта в Самарской области без осадков, ночью местами до -21°С, днем до -6°С
Нарушения слуха выявляются у 14% россиян в возрасте 45-64 года и у 30% - в возрасте старше 65 лет.
Главный оториноларинголог региона: 9 правил, которые помогут сохранить слух
В Самарской области предложили изменить закон о заселении в отели
В Самарской области предложили изменить закон о заселении в отели
Тольяттинца задержали с наркотиками на КПП
Тольяттинца задержали с наркотиками на КПП
В Чапаевске отработали действия по тушению условного пожара
В Чапаевске отработали действия по тушению условного пожара
Самарский аэропорт Курумоч 3 марта не принимал и не выпускал самолеты
Самарский аэропорт Курумоч 3 марта не принимал и не выпускал самолеты
В Израиле примут более агрессивную позицию в отношении Москвы
В Израиле примут более агрессивную позицию в отношении Москвы
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.33
0.49
EUR 98.72
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональное мероприятие «Крепкая семья – основа государства»
В Карелии прошло первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Ветераны полиции и Российской Армии региона провели уроки мужества для школьников
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области предложили изменить закон о заселении в отели

3 марта 2024 13:43
198
В Самарской области предложили изменить закон о заселении в отели

Самарская область выступила с законотворческой инициативой — внести корректировки в правила заселения в отели. Они касаются участников СВО. В регионе предложили размещать их в гостиницах по военному билету, без обязательного предъявления паспорта.

Как сообщили в областном правительстве, идею уже рассмотрели на федеральном уровне. Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило проект внесения изменений в соответствующие постановления правительства РФ. Сейчас документ завершает процедуру оценки регулирующего воздействия, пишет 63.ру.

— Надеемся, что в ближайшее время изменения будут приняты, а регистрация будет доступна не только по паспорту, но и по целому ряду других документов, важнейшими из которых в новом списке станут военный билет и водительское удостоверение. — прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

В Самарской области за последний год произошло два случая, когда сотрудники отелей отказывали заселить участников СВО в отпуске. Первая ситуация произошла прошлым летом и получила широкую огласку. Недавно похожий случай зафиксировали в Сызрани.

— Самарцы в соцсетях выражают глубокое возмущение действиями сотрудницы отеля, которая отказалась заселить бойца СВО, который ехал домой в отпуск. Эта женщина оперировала тем, что у военнослужащего нет паспорта. Согласно действующему законодательству, размещение в гостиницах, хостелах и т. д. в Российской Федерации возможно только при предъявлении оригинала паспорта, и во всех объектах размещения Самарской области неукоснительно соблюдают законодательство, — пояснил глава регионального Минтуризма.

Он добавил, что случаи отказов в размещении по военному билету фиксировались во многих регионах страны, и вопрос о необходимости внести изменения в правила оказания гостиничных услуг и регистрации граждан поднимался неоднократно.

— После ситуации в июне прошлого года губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров направил обращение в адрес председателя правительства Российской Федерации с просьбой внести соответствующие изменения в действующие нормативно-правовые акты — дополнить их положениями, позволяющими осуществить регистрацию военнослужащих, участников специальной военной операции по месту пребывания на основании военного билета, — прокомментировал Артур Абдрашитов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров с земляками принял участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи
3 марта 2024  10:27
Дмитрий Азаров с земляками принял участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи
254
Самарская молодежь будет укреплять сотрудничество с сербской
2 марта 2024  13:23
Самарская молодежь будет укреплять сотрудничество с сербской
688
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО
1 марта 2024  19:31
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО
1603
В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии
1 марта 2024  13:51
В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии
1054
В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства
1 марта 2024  13:14
В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства
569
Весь список