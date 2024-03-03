В Самарской области предложили изменить закон о заселении в отели

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Самарская область выступила с законотворческой инициативой — внести корректировки в правила заселения в отели. Они касаются участников СВО. В регионе предложили размещать их в гостиницах по военному билету, без обязательного предъявления паспорта.

Как сообщили в областном правительстве, идею уже рассмотрели на федеральном уровне. Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило проект внесения изменений в соответствующие постановления правительства РФ. Сейчас документ завершает процедуру оценки регулирующего воздействия, пишет 63.ру.

— Надеемся, что в ближайшее время изменения будут приняты, а регистрация будет доступна не только по паспорту, но и по целому ряду других документов, важнейшими из которых в новом списке станут военный билет и водительское удостоверение. — прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

В Самарской области за последний год произошло два случая, когда сотрудники отелей отказывали заселить участников СВО в отпуске. Первая ситуация произошла прошлым летом и получила широкую огласку. Недавно похожий случай зафиксировали в Сызрани.

— Самарцы в соцсетях выражают глубокое возмущение действиями сотрудницы отеля, которая отказалась заселить бойца СВО, который ехал домой в отпуск. Эта женщина оперировала тем, что у военнослужащего нет паспорта. Согласно действующему законодательству, размещение в гостиницах, хостелах и т. д. в Российской Федерации возможно только при предъявлении оригинала паспорта, и во всех объектах размещения Самарской области неукоснительно соблюдают законодательство, — пояснил глава регионального Минтуризма.

Он добавил, что случаи отказов в размещении по военному билету фиксировались во многих регионах страны, и вопрос о необходимости внести изменения в правила оказания гостиничных услуг и регистрации граждан поднимался неоднократно.

— После ситуации в июне прошлого года губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров направил обращение в адрес председателя правительства Российской Федерации с просьбой внести соответствующие изменения в действующие нормативно-правовые акты — дополнить их положениями, позволяющими осуществить регистрацию военнослужащих, участников специальной военной операции по месту пребывания на основании военного билета, — прокомментировал Артур Абдрашитов.