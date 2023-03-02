В Самарской области открылась новая отраслевая школа «ТУРИЗМ.ПРАКТИКУМ»

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1 марта 2023 года министр туризма Самарской области принял участие в открытии новой отраслевой школы «ТУРИЗМ.ПРАКТИКУМ» на базе Самарского государственного экономического университета. Это программа практико-ориентированного обучения по подготовке специалистов индустрии гостеприимства.

Проект реализуется совместно с министерством туризма Самарской области и компанией «MICE Market». Как отметила в своем приветственном слове врио ректора СГЭУ Елена Кандрашина, это первый в регионе подобный курс по подготовке кадров для отрасли.

«Для СГЭУ это знаменательное событие, это еще одна школа, но совершенного нового, уникального формата. Мы видим, что сегодня как никогда отрасль растет и кадры нужны всем: менеджеры, финансисты, экономисты, маркетологи, логисты. Все эти специальности готовит экономический университет, кроме того у нас есть профильные направления Туризм и Сервис, и всех этих специалистов ждут работодатели отрасли: аэропорты, вокзалы, отели и загородные площадки для отдыха, сотни субъектов сферы сервиса и туризма», — отметила Елена Кандрашина.

Отметим, что всего на программу, после ее презентации в декабре прошлого года, было подано более 100 заявок. В результате отбора, который проходил в несколько этапов, слушателями школы стало 26 человек — полноценная группа неравнодушных студентов с различных программ и курсов.

Первую лекцию для студентов провел лично министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов: «Как уже было сказано, программа, которую мы открываем уникальна. На протяжении многих лет и работодатели, и ВУЗы, и сами студенты неоднократно признавались в том, что им часто не хватает практики. И это действительно так. Здесь партнерами проекта выступают действующие работодатели, что позволит сделать программу максимально соответствующей их запросам. Она позволит студентам изучить не только теорию, но и практику. А быть практиком начиная со студенческой скамьи – это путь к успеху, путь, который предстоит пройти участникам проекта в самое ближайшее время».

Как рассказал исполнительный директор агентства бизнес-туризма MICE Market Александр Потапов, презентуя программу, в ходе обучения студенты смогут не только посетить предприятия индустрии туризма региона, познакомится с их работой изнутри, но и получить ценнейший опыт общения с руководителями и собственниками этих компаний. Он подчеркнул, что программа, с одной стороны, позволяет студентам ближе познакомиться с туристской отраслью и выбрать дальнейшее направление построения карьеры. С другой, благодаря ей потенциальные работодатели могут посмотреть на будущих сотрудников, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО