В Самарской области обсудили развитие туризма и строительной отрасли

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В понедельник, 31 июля 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации национальных проектов, выполнение мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», работу по цифровой трансформации процессов предоставления государственных услуг в сфере строительства.



Традиционно совещание началось с вопроса об оперативной обстановке на территории Самарской области. Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов доложил, что за прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций в регионе зарегистрировано не было.

В области сохраняется жаркая ветреная погода, в связи с чем за неделю произошло 8 лесных пожаров и 57 возгораний в результате неконтролируемого пала сухой травы. Все они были оперативно ликвидированы. На предстоящую неделю в муниципальных образованиях региона, в соответствии с прогнозом погоды, планируется установить преимущественно 2-3 класс пожарной опасности.



29 июля во время грозы, сопровождавшейся шквалистым ветром, были повреждены кровли 12 жилых зданий в семи муниципальных образованиях области, произошло отключение газоснабжения в одном и электроснабжения – в трех населенных пунктах. Работу линейных объектов восстановили аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций.



Председатель областного Правительства поручил выяснить у глав муниципалитетов, требуется ли дополнительная помощь в связи с ликвидацией последствий разрушений, и оказать такую поддержку. Кроме того, Виктор Кудряшов обратил внимание на необходимость в более сжатые сроки восстанавливать объекты жизнеобеспечения.

Одной из ключевых тем совещания стала реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Как доложил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, Самарская область участвует в этом году в двух направлениях нацпроекта: «Повышение доступности туристических продуктов» и «Развитие туристической инфраструктуры». Общий объем средств, направленных в 2023 году на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» составляет 577 миллионов рублей.



Проект «Повышение доступности туристических продуктов» дает возможность школьникам региона лучше познакомиться с историей родного края, приняв участие в бесплатных туристических поездках по территории Самарской области. В прошлом году этой услугой воспользовались 7 611 учеников 5 – 9-х классов. В этом году такая услуга до конца сезона будет предоставлена такому же числу ребят из всех муниципальных районов и городов губернии, в том числе детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.



Программы путешествий с культурно-просветительскими экскурсиями предусматривают посещение туристских объектов, расположенных в городах Самара, Тольятти, Сызрань, а также в Самарской Луке.

Успешно идет реализация федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Самарская область вошла в ТОП-5 победителей федерального конкурса на получение федеральных бюджетных субсидий на поддержку общественных инициатив в сфере туризма. Уже определены 56 получателей гранта, которые планируют вложить свои и привлеченные средства в создание небольших турбаз и глэмпингов, развитие пляжей, приобретение туристского оборудования, организацию круглогодичного функционирования плавательных бассейнов, разработку новых туристических маршрутов, создание аудиогидов и мобильных приложений для туристов.



В Сызрани продолжается реализация проекта по созданию туристского кода города. Его итогом станет единое туристическое пространство города, создание инфраструктурных объектов, модульных некапитальных павильонов, туристско-информационных центров, что позволит создать комфортную туристическую среду и улучшить инфраструктуру гостеприимства.



«Нам удалось привлечь значительную сумму средств из федерального бюджета для развития этого направления. Эти средства будут потрачены эффективно и будут способствовать дальнейшему росту туристического потока, который буквально в геометрической прогрессии увеличивается из года в год. Сегодня прошел уже первый этап отбора проектов, связанных с предоставлением туристических услуг. Значительная часть победителей определена, это 56 компаний. Но на днях стартует второй этап отбора по направлению, связанному с приобретением туристского оборудования, и значительное число самарских предпринимателей еще могут подать заявки в министерство туризма на получение средств федерального гранта. Условия очень выгодные: инициатор проекта вкладывает только 50% от размера запрашиваемого гранта, остальные вложения компенсирует государство. Призываю предпринимателей воспользоваться этой возможностью и получить поддержку для своих проектов», - подчеркнул Виктор Кудряшов.



Вопросы предоставления государственных услуг в цифровом формате традиционно находятся в фокусе внимания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. На оперативном совещании подробнее остановились на цифровой трансформации госуслуг в строительной отрасли. На территории региона в сфере строительства оказывается 22 услуги в электронном виде, работа выстроена в соответствии с регламентами.



Вместе с тем, за разрешениями, которые выдают в муниципалитетах, заявители нередко обращаются лично или через МФЦ. Председатель областного Правительства Виктор Кудряшов поручил провести работу для того, чтобы изменить ситуацию. Министерство строительства будет обучать муниципальных служащих в отдельных городах и районах оказывать социально значимые услуги в цифровом формате.

«Мы системно занимаемся вопросами цифровой трансформации, которую утвердил Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. По абсолютному большинству направлений деятельности государственных и муниципальных органов мы идем с опережением, добиваемся уверенных результатов. Вопрос предоставления разрешений на строительство решается не только в минстрое, но и в муниципальных образованиях. Министерство строительства ни разу не нарушило регламент, но возникают проблемы на подготовительном этапе, на уровне отдельных муниципальных образований, когда нужно сформировать земельный участок, внести изменения в правила застройки и землепользования и так далее. Здесь мы отмечаем сложности, и перевод заявлений на получение таких первичных документов в электронный формат позволит нам проконтролировать подготовительный этап. Сегодня мы приняли ряд решений, связанных, в том числе, с дополнительным обучением заявителей, которые не знают о возможности подачи заявлений в электронном виде.

Дополнительную работу проведем также на уровне муниципалитетов с закреплением ответственных лиц, которые будут решать эту задачу. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс предоставления таких услуг и положительным образом повлияет на инвестиционный климат в отдельных муниципальных образованиях», - сообщил глава регионального кабинета министров.