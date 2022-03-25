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В Самаре состоится серия бесплатных экскурсий

25 марта 2022 16:14
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В мероприятии может принять участие любой желающий.

30 марта в 18.00 в городе Самара состоится серия бесплатных экскурсий, организованных агентством нестандартных экскурсий по Самаре «Город-курорт» при информационной поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области. В мероприятии может принять участие любой желающий. Профессиональные экскурсоводы расскажут жителям о мифах, легендах и исторических фактах города, а с загадками заколдованной церкви познакомит сама основатель агентства Катерина.

«Департамент туризма всегда на связи с участниками туристического рынка области, и конкретные инициативы всегда находят поддержку в нашем лице. Так марафон из 10 бесплатных экскурсий от наших партнеров агентства экскурсий «Город-курорт» - своеобразный старт экскурсионного сезона в Самаре и области, – рассказал заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

2021 год стал для туристической отрасли успешным. В 2021 году туристский поток на территории Самарской области составил более 1 млн. 710 тыс. человек, что на 30,2% больше, чем в 2020 г. (более 1 млн. 313 тыс. человек) и на 37,6% 2019 г. (более 1 млн. 243 тыс. человек) соответственно.

Не менее важен показатель трат туристов, который в прошлом году составил 9,69 млрд руб. (+41,5% к 2020 г. (6,85 млрд руб.) и выше на 68,9 % к 2019 г (5,73 млрд рублей).

В настоящее время туризм является одной из наиболее динамично развивающихся и перспективных отраслей экономики, которая играет важную роль в социально-экономическом развитии Самарской области и РФ в целом. Благодаря географическому положению и богатому природному и культурно-историческому потенциалу Самарская область имеет все предпосылки для развития как внутреннего, так и въездного туризма. Инициатива представителей агентства «Город-курорт» была поддержана департаментом туризма, погода нормализуется, и благодаря этому данная акция станет символичным началом экскурсионного сезона.

Условия участия:

— быть подписанным на телеграм-канал https://t.me/gorod_kurort_samara

— быть подписанным на ВКонтакте и сделать репост объявления о проведении акции

— направить менеджеру агентства «Город-курорт» скриншоты с выполненными действиями в личные сообщения группы ВКонтакте.

 

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