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В Самаре состоялся обучающий семинар по событийному туризму

23 сентября 2021 17:54
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В течение двух дней слушатели узнали о том, как организовывать масштабные события, которые смогут привлекать гостей из других регионов в Самарскую область.

На два дня, 21 и 22 сентября, областная столица стала центром обучения организации мероприятий, посвященных событийному туризму. Представители городских округов и сельских поселений Самарской области собрались на единой площадке, чтобы приобрести новые навыки и компетенции в сфере событийного туризма.

Спикером семинара стал ведущий эксперт в области событийного туризма Геннадий Шаталов – председатель ФРОС «Region PR», член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм), основатель национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards», всероссийской туристической премии «Маршрут Года», всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир».

В течение двух дней слушатели узнали о том, как организовывать масштабные события, которые смогут привлекать гостей из других регионов в Самарскую область, как проектировать и продвигать туристическое событие и какие финансовые инструменты необходимо использовать при их организации. Помимо интенсивного курса теории, была и практика, участники смогли презентовать свои проекты экспертам по событийному туризму и получили рекомендации по его качественному улучшению. Методические рекомендации, где прописан алгоритм создания успешного тур события, стали итогом работы двухдневного семинара. В обучении приняли участие 114 представителей из 28 муниципальных образований Самарской области, более половины, из которых получили удостоверения о повышении квалификации. А каждый участник получил памятный сертификат.

 «Развитие событийного туризма может дать новый импульс в продвижении региона и  как следствие привести к увеличению туристического потока. Качественная организация событий в муниципальных образованиях и компетентные организаторы туристических событий, безусловно, появятся на местах по итогу обучения», – резюмировал заместитель министра, руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

По словам Геннадия Шаталова можно смело утверждать, что в Самарском регионе формируется команда по событийному туризму.

Работа по формированию событийного календаря Самарской области продолжается на системной основе и есть уверенность, что в скором времени в нем появятся новые туристические события.

 

Фото:   правительство СО

 

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