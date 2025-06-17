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В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено

17 июня 2025 10:00
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В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено

21 июня (суббота) в 14.00 Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено. Тема – «Ближайшая ЗаВолга» (12+). Экскурсию проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.
Экскурсанты смогут увидеть одно из самых красивых мест самарской области, до которого можно добраться без труда. В ходе экскурсии гости узнают историю села Рождествено, увидят старинную церковь и часть сохранившейся усадьбы графа Владимира Орлова-Давыдова, мозаичные панно на стене рыбного магазина (здание бывшего рыбного колхоза) и водонапорную башню 1907 года, винокуренный завод, который более 100 лет выпускал одну из самых качественных спиртовых продукций в России. Кроме того, посетители пройдутся по подвесному деревянному мостику, который в народе называют Чертовым из-за прогнувшихся перекладин, и прикоснутся к гигантским волжским осокорям (тополям), которые служили вдохновением для самарских художников XIX–XX веков.


Рекомендуем взять с собой удобную обувь для прогулок, головные уборы и воду.
Место встречи – Речной вокзал у главного входа (причал №1).
Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMSaNB
Просим обратить внимание – переправа в Рождествено оплачивается отдельно.

Теги: Мероприятия

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