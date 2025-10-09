В октябре-ноябре туристы из Самары могут отправиться на тематических поездах по самым популярным направлениям

201

В октябре-ноябре 2025 года туристы из Самары могут отправиться на тематических поездах по самым популярным направлениям, например, в Йошкар-Олу, Казань, Уфу и Москву.

С 17 по 19 октября путешественникам предлагаем посетить самый востребованный маршрут - бестселлер проекта «Яркие выходные» - сказочную Йошкар-Олу с мозаикой из европейских стилей, язычеством и йошкиным котом. Или многоликую Казань с самобытной культурой и региональной аутентичностью.

Настоящий клад для любителей русской литературы – поездка с 24 по 26 октября в Пензу (Тарханы) в родовое имение Михаила Лермонтова. Гости смогут погрузиться в атмосферу XIX века, познакомиться с творческим наследием поэта и посетить мемориальные экспозиции, рассказывающие о его жизни и творчестве.

Путешественники с 1 по 3 ноября смогут познакомиться с самобытной культурой Башкирии. Программа включает посещение исторических и культурных достопримечательностей, а также знакомство с традициями и кухней региона.

С 1 по 3 ноября туристы смогут посетить сердце России – Москву. В экскурсию входит посещение самых известных и значимых мест столицы, например, Красную площадь, Кремль и другие знаковые достопримечательности. Гости смогут насладиться атмосферой большого города и познакомиться с его богатой историей.

Путешествие проходит в удобном формате: в стоимость тура уже входит поездка комфортабельным поездом, трансфер, питание и экскурсионная программа. В состав тематических поездов включаются современные вагоны, в которых есть кондиционеры, биотуалеты и т.д.

Поездка занимает всего два выходных дня, путешественники отправляются в путь в пятницу и возвращаются обратно в воскресенье. Это делает такой формат удобным для различных категорий путешественников, в том числе – семей с детьми.

Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).