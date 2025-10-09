Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
В октябре-ноябре туристы из Самары могут отправиться на тематических поездах по самым популярным направлениям

9 октября 2025 11:52
201
В октябре-ноябре туристы из Самары могут отправиться на тематических поездах по самым популярным направлениям

В октябре-ноябре 2025 года туристы из Самары могут отправиться на тематических поездах по самым популярным направлениям, например, в Йошкар-Олу, Казань, Уфу и Москву. 

С 17 по 19 октября путешественникам предлагаем посетить самый востребованный маршрут - бестселлер проекта «Яркие выходные» - сказочную Йошкар-Олу с мозаикой из европейских стилей, язычеством и йошкиным котом. Или многоликую Казань с самобытной культурой и региональной аутентичностью. 

Настоящий клад для любителей русской литературы – поездка с 24 по 26 октября в Пензу (Тарханы) в родовое имение Михаила Лермонтова. Гости смогут погрузиться в атмосферу XIX века, познакомиться с творческим наследием поэта и посетить мемориальные экспозиции, рассказывающие о его жизни и творчестве.

Путешественники с 1 по 3 ноября смогут познакомиться с самобытной культурой Башкирии. Программа включает посещение исторических и культурных достопримечательностей, а также знакомство с традициями и кухней региона.

С 1 по 3 ноября туристы смогут посетить сердце России – Москву. В экскурсию входит посещение самых известных и значимых мест столицы, например, Красную площадь, Кремль и другие знаковые достопримечательности. Гости смогут насладиться атмосферой большого города и познакомиться с его богатой историей.

Путешествие проходит в удобном формате: в стоимость тура уже входит поездка комфортабельным поездом, трансфер, питание и экскурсионная программа. В состав тематических поездов включаются современные вагоны, в которых есть кондиционеры, биотуалеты и т.д.

Поездка занимает всего два выходных дня, путешественники отправляются в путь в пятницу и возвращаются обратно в воскресенье. Это делает такой формат удобным для различных категорий путешественников, в том числе – семей с детьми.

Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).

В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
378
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
640
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
542
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
736
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
772
