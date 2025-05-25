В нацпарке "Бузулукский бор" откроется новый маршрут

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Подробности рассказали в администрации Борского района.

В национальном парке "Бузулукский бор" завершаются работы над экологической тропой "Сказочный борок" (0+). Она откроется уже совсем скоро - в начале лета.



Новый маршрут проходит по живописному урочищу Борок. Здесь посетители смогут не только насладиться местными красотами, но и увидеть уникальные объекты - "идеальную сосну" (так дерево назвали за безупречную форму), "ведьмину метлу" и "танцующий лес", окутанные народными легендами.



Открытие экотропы - часть масштабной работы по развитию экотуризма в Самарской области. Все это соответствует целям и задачам нацпроекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, пишет Сова.