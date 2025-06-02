в июне отдых за рубежом предпочли почти треть туристов из РФ

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip зафиксировали рост интереса россиян к путешествиям за границу в июне.

Доля зарубежных заказов увеличилась на 48%, достигнув 31%, следует из данных исследования, с которым ознакомился телеканал RT. Отмечается, что наиболее популярным направлением остался Стамбул: доля заказов на отели в этом турецком городе составила 11,2%, что на 12% больше, чем в 2024 году.

Второе место, согласно исследованию сервиса, занимает Минск с 4,3% заказов, хотя его популярность снизилась на 14%. Париж с долей 4,1% замкнул тройку востребованных направлений. Согласно OneTwoTrip, французскую столицу для путешествий россияне стали выбирать на 85% чаще.

"В России лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. В период белых ночей и "Алых парусов" туда отправится 23% туристов, что на 7% больше, чем год назад. Вторую строчку заняла Москва, популярность которой, наоборот, снизилась на 10%, — до 13%", — пояснили эксперты.

Согласно исследованию, замыкает тройку Сочи с долей 9,7%. В список востребованных направлений также вошли Казань, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Владивосток, заключили аналитики, пишет Смотрим.