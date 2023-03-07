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В 3 муниципалитетах Самарской области паспортизированы и открыты маршруты здоровья
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В 3 муниципалитетах Самарской области паспортизированы и открыты маршруты здоровья

7 марта 2023 11:23
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В 3 муниципалитетах Самарской области паспортизированы и открыты маршруты здоровья

Это городской округ Кинель, Красноярский муниципальный район, Пестравский муниципальный район.

Последние исследования показывают, что при правильном дизайне ландшафта до 78% пешеходов выбирают более сложный маршрут с препятствиями, чем обычный тротуар, и что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, могут стать спортивнее, если будут чаще взаимодействовать с активными сверстниками.
  
 Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Фонда Президентских грантов, и администраций регионов продолжает реализацию проекта оздоровления населения по месту жительства – «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья», в рамках которого в регионах России создаются и паспортизируются маршруты, обучаются инструкторы здорового образа жизни и формируются команды любителей ходьбы.


 Проект «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» направлен на содействие развитию на муниципальном уровне инфраструктуры ЗОЖ и создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни жителями муниципалитетов. Так, в рамках проекта в муниципалитетах страны обустраиваются и паспортизируются маршруты здоровья, организуются пункты самоконтроля здоровья и готовятся инструкторы ЗОЖ, которые системно работают с населением на маршрутах. Кроме того, в рамках проекта формируются муниципальные команды для участия во всероссийских межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе. Проект опирается на рекомендации Минздрава России по созданию региональных и муниципальных программ укрепления общественного здоровья, которые предполагают создание «пешеходных маршрутов» в парковых и рекреационных зонах.


 Каждый маршрут здоровья можно найти на сайте https://маршрутыздоровья.рф в разделе «Маршруты». Там же можно уточнить тип маршрута, его уровень сложности, протяженность и оснащенность. Там же размещены и контакты каждого инструктора ЗОЖ, который готовит расписание занятий на маршруте.

 
 Напомним, что проект «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья» проходит в несколько этапов. В результате реализации проекта в 2022-2023 гг. в него будут включены новые 50 муниципальных образований не менее, чем из 10 субъектов РФ. В начале Лига здоровья нации сформировала пул муниципальных образований – участников проекта на основании желания и возможностей муниципалитетов. Обратиться в свои муниципалитеты по поводу создания маршрутов здоровья при поддержке Лиги здоровья нации могли как сами жители, так и общественные организации.

 
 Чтобы маршруты здоровья выполняли свою задачу по популяризации двигательной активности и здорового образа жизни необходимы грамотные координаторы на местах. Поэтому Лига бесплатно обучила трех ЗОЖ активистов в каждом муниципалитете – участнике проекта в рамках дистанционного курса «Инструктор ЗОЖ», разработанного специалистами Первого МГУ им. И.М. Сеченова и  Государственного Университета физической культуры (РГУФК).
 
 Базовым элементом проекта является создание и функционирование в муниципалитетах маршрутов здоровья «10 000 шагов». Маршруты здоровья создаются в соответствии с разработанными Лигой рекомендациями по открытию и функционированию оздоровительных пешеходных маршрутов.


 В каждом муниципалитете – участнике проекта на основании рекомендаций Лиги осуществлено проектирование, привязка к местности, установка навигации и плана маршрута, создание оборудованных и необорудованных площадок вдоль маршрута, паспортизация маршрута с учётом создания инфраструктуры (малые спортивные площадки, инструкторы ЗОЖ, кабинет ЗОЖ и т.д.) и соответствия требованиям, предъявляемым к оздоровительным пешеходным маршрутам разной категории сложности и нагрузки, внесение маршрута в Единый реестр маршрутов здоровья РФ и в будущем в библиотеку мобильного приложения Лиги «Человек идущий» и, наконец, открытие маршрута вместе с формированием постоянного графика его работы.


 Кроме того, согласно проекту в муниципалитетах организованы муниципальные команды численностью 50 человек и более для участия в двух этапах всероссийских межмуниципальных соревнований по фоновой ходьбе с использованием мобильного приложения Лиги по подсчёту шагов «Человек идущий».
 
 Также муниципалитеты примут участие во всероссийском межмуниципальном конкурсе «Здоровый муниципалитет» среди муниципальных образований – участников проекта.


 Организаторы отмечают, что с учетом опыта пилотного проекта, увеличена онлайн составляющая методической поддержки инструкторов ЗОЖ. Церемония награждения победителей так же пройдёт в онлайн формате.

 
 «Мы призываем органы власти всех уровней поддержать наше движение по организации пешеходных маршрутов здоровья во всех муниципалитетах нашей страны. Мы призываем - всем вместе сделать этот шаг к более здоровому обществу, более здоровому человеку. Мы не раз говорили - пространство, которое окружает нас должно быть дружественным здоровью. И наша общая задача – сделать его таким», - поясняет академик РАН Лео Бокерия.

 
 С паспортами маршрутов можно ознакомиться на сайте проекта - https://маршрутыздоровья.рф

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