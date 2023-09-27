Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара стала частью общенародной акции «Всероссийский молебен о Победе».
В Софийском соборе Самары жители региона смогут поклониться небесному покровителю русского воинства
В оперативно-профилактической операции наряду с сотрудниками уголовно-исполнительной системы участвовали полицейские.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в операции «Розыск»
Путину доложили о ситуации с ценами на бензин
Путину доложили о ситуации с ценами на бензин
Молодежь Самарской области разрабатывает собственные социальные проекты вместе с «Корпорацией знаний».
«Корпорация знаний»: для студентов торгово-экономического колледжа Самары прошёл «Марафон идей»
Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг.
До 1 октября федеральные льготники региона могут выбрать, в какой форме получать набор социальных услуг
Экскурсия прошла в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Кинельского района, где подростки увидели, как выращивают виноград.
Самарским школьникам показали, как растёт виноград в условиях Среднего Поволжья 
 Корпус площадью порядка 900 квадратных метров совмещает функции приемного отделения, отделения скорой помощи, а также амбулаторного подразделения.
Жителей Красноярского района проходят обследования в новом приемно-диагностическом отделении
Транспортная доступность важна для путешественников не меньше, чем сервис и комфортное размещение.
В 2023 году в Самарской области обновят более 180 км туристических маршрутов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.24
0.09
EUR 101.99
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В 2023 году в Самарской области обновят более 180 км туристических маршрутов

27 сентября 2023 15:28
122
Транспортная доступность важна для путешественников не меньше, чем сервис и комфортное размещение.

Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. Транспортная доступность важна для путешественников не меньше, чем сервис и комфортное размещение, поэтому с самого начала реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» туристическим маршрутам уделяется особое внимание.

В этом сезоне на региональной и местной сети дорог по всей России к нормативу приведут порядка 360 участков, ведущих к достопримечательностям. Их общая протяженность составит свыше 2,2 тыс. км. На сегодня работы завершены более чем на 180 объектах, это почти 800 км.  

«Комфортная, отвечающая всем требованиям безопасности дорога — главная составляющая любого туристического маршрута. За четыре предыдущих года дорожные работы выполнены на 1,2 тыс. объектов суммарной протяженностью 6 тыс. км», — отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.  

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет значительное внимание развитию туристической отрасли, прежде считавшейся недооцененной. В регионе по нацпроекту обновят 19 участков дорог протяженностью более 180 км, входящих в туристические маршруты.

 «Мы понимаем, какой огромный, еще не реализованный туристический потенциал есть у Самарской области. Региона, который всегда считался индустриальным, промышленным. Развитие туризма — это не только возможность познакомить большее число людей с нашими знаковыми местами и достопримечательностями. Это и колоссальный сектор экономики, который будет увеличивать свой вклад в опережающее развитие региона», - подчеркивает глава региона.

На большинстве объектов, ведущих к достопримечательностям Самарской области, работы завершены или находятся в высокой степени готовности.

Так, в Красноярском районе Самарской области с опережением срока отремонтирован участок автомобильной дороги Большая Раковка – Красный городок протяженностью 4,2 км. Дорога ведет к поселку Красный городок, где располагается памятник архитектуры Свято-Троицкий женский монастырь, построенный в 1859 году.

Также в районе завершен ремонт региональной трассы «Урал»-Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка, которая ведет к старинному селу Русская Селитьба в Красноярском районе. Здесь расположен святой источник Владимирской иконы Божией матери, за исцелением к которому приезжают со всей России. В 2018 году дорожники отремонтировали 26 км дороги, а в текущем году еще 5,3 км с примыканием к Русской Селитьбе.

Раньше срока завершен ремонт участка региональной трассы Урал» - Исаклы – Шентала протяженностью 21,5 км, расположенного на подъезде к селу Шентала. Дорога выходит на федеральную трассу М-5 «Урал» и в соседний регион – республику Татарстан.  Также трасса ведет к Казанско-Богородицкому роднику на лесной горе Варга, расположенной у села Крепость-Кондурча на стыке Шенталинского и Челно-Вершинского районов.

В высокой степени готовности ремонт дорог, ведущих к старинным православным памятникам архитектуры - Церкви Михаила Архангела в селе Лозовка Кинель-Черкасского района 1845 года постройки, Храму в честь Вознесения Христова в селе Кинель-Черкассы 1833 года постройки, Храму рождества Пресвятой Богородицы  в селе Екатериновка Приволжского района 1813 года постройки, Церкви Архангела Михаила в селе Красноармейское 1849 года постройки.

Еще один туристический маршрут, проходящий по территории национального парка «Самарская Лука», в настоящее время ремонтируют в Ставропольском районе. Участок автомобильной дороги Александровка - Сосновый Солонец - Березовый Солонец – Ермаково протяженностью 22,3 км обновят  к 1 ноября 2023 года.

 

Фото:    ru.freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
27 сентября 2023  10:57
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
194
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
27 сентября 2023  10:53
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
213
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
26 сентября 2023  14:02
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
476
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
26 сентября 2023  13:29
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
887
В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты
26 сентября 2023  12:59
В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты
404
Весь список