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В 2022 году Самарская область будет принимать ежегодную национальную премию Russian Business Travel & MICE Award 
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В 2022 году Самарская область будет принимать ежегодную национальную премию Russian Business Travel & MICE Award 

27 ноября 2021 14:53
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В Екатеринбурге  состоялось объявление победителей главной отечественной награды в области делового туризма.

Вчера, 26 ноября,  в Екатеринбурге  состоялось объявление победителей главной отечественной награды в области делового туризма – ежегодной национальной премии Russian Business Travel & MICE Award. Рекордное количество наград получила Самарская область! Это дало ей право стать регионом, который примет финал премии 2022 года на своей территории. 

Russian Business Travel & MICE Award – это событие федерального масштаба, объединяющее всех игроков российского рынка MICE (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий) и делового туризма – гостиницы, конгрессные центры, организаторов конференций и инсентив-программ, региональные конвеншен-бюро, зарубежные офисы по туризму, представленные в России. География соискателей премии охватывает практически все регионы страны – от Калининграда до Владивостока.

На недавнем подписании соглашения с корпорацией «Туризм.РФ» Глава региона Дмитрий Азаров отмечал, что у Самарской области огромный потенциал для развития туризма. И уже сегодня системная работа Правительства и Главы региона дает заметные результаты: Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. По сравнению с прошлым годом турпоток на территории региона вырос почти на 22%, по сравнению с 2019 годом – более чем на 60%. В 1,5 раза увеличилось количество средств, которые туристы потратили на территории региона в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Особо Губернатор отметил, что кейс промышленного туризма Самарской области был признан одним из лучших в стране и сегодня тиражируется в регионах.  Право на проведение в Самарской области ежегодной национальной премии Russian Business Travel & MICE Award – результат планомерной работы областного Правительства в сфере туризма, признание передового опыта нашего региона. 

«Наша абсолютная победа по количеству победителей и лауреатов свидетельствуют о том, что сегодня для нас деловой туризм и MICE-направлений являются одним из на наиболее приоритетных для развития туризма в Самарской области и для формирования туристического потока за счет этого сегмента. На конкурсе были представлены одни из лучших площадок, компаний, в подтверждение этому стала общая победа нашей команды! В 2022 году мы удостоены права проводить премию на территории Самарской области, для нас это почетно. Получив эстафету от Екатеринбурга, наш регион соберет на своей территории лучших из лучших по конгрессно-выставочной деятельности, в сфере организации событий, и, конечно, корпоративных заказчиков, которые в дальнейшем могут стать партнерами Самарской области, ознакомившись с потенциалом и возможностями в рамках этого мероприятия», – отметил заместителем министра – руководителем департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Самарская область в этом году участвовала в 6 номинациях премии, было подано 12 заявок от ведущих площадок и компаний сферы делового туризма и MICE.  С июля по октябрь проходило онлайн-голосование за заявленных номинантов. Несмотря на то, что рынок делового туризма и MICE только восстанавливается после сложного пандемийного года, за престижную награду боролись 220 компаний из всех регионов Российской Федерации, было подано свыше 450 тыс. голосов. Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше ста признанных профессионалов рынка.

Самарский регион признан лучшим в четырех номинациях ведущей отечественной награды в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award.

- Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5*:

Lotte Hotel Samara (Самара) 

- Лучшая альтернативная площадка для мероприятий:

Конгресс-центр технопарка «Жигулёвская долина» (Тольятти) 

- Лучший организатор конференций:

МАЙС МАРКЕТ (Самара) 

- Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации по версии НКБ (Национальное Конгресс-бюро):

Департамент туризма министерства культуры Самарской области. 

Также в этом году  Самарская область была представлена следующими лауреатами - представителями профессиональной деловой сферы в области организации мероприятий региона:

- ООО «Ратибор» (Самарская обл.);

- ГАУ СО «Самара Арена» (Самара);

- АНО «Агентство бизнес коммуникаций» (Самара);

- SKY-VILLAGE (Самара);

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Парковый комплекс истории техники имени К.Г.Сахарова» (Самарская обл., Тольятти).

 

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