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У россиян сменилось самое популярное направление отдыха

26 ноября 2021 09:57
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У россиян сменилось самое популярное направление отдыха

Египет впервые за шесть лет стал лидером среди зарубежных направлений на Новый год, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе туроператора «Интурист». На него приходится около 42% бронирований. В предыдущие годы первое место занимали Турция и Таиланд.

В число самых популярных новогодних направлений вошли Египет, Турция, Россия, Доминиканская республика, Куба и ОАЭ. Спросом также пользуются Мальдивы, Мексика, Шри-Ланка и Сейшелы. Среди российских направлений лидеры остались прежними — Сочи, Крым и Санкт-Петербург.

В пресс-службе AnexTour также сообщили «Газете.Ru», что наибольшей популярностью у российских туристов пользуются Египет, Доминикана, ОАЭ, Турция, Мексика, Мальдивы. В России лидеры — Сочи и Красная Поляна, Калининград, Санкт-Петербург, Шерегеш.

В Tez Tour также назвали Египет «безусловным лидером» на данный момент (40%). Доля Турции в продажах достигает 20%, ОАЭ — 17%, рассказала «Газете.Ru» PR-директор Tez Tour Россия Елизавета Тимошенко.

Напомним, авиасообщение с Египтом было прекращено в 2015 году. Это произошло после крушения российского самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом, жертвами стали 224 человека. В 2018 году возобновились полеты в Каир. Однако чартерные рейсы, в частности в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, не осуществлялись. В апреле 2021 года президенты Владимир Путин и Абдель Фаттах Сиси договорились о возобновлении полноценного авиасообщения между Россией и Египтом. В июле Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных рейсов на курорты Египта, сообщает Газета.Ру.

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