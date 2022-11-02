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Тысячи школьников бесплатно путешествуют по Самарской области

2 ноября 2022 14:01
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Тысячи школьников бесплатно путешествуют по Самарской области

Более 3,5 тысяч школьников 5 – 9 классов воспользовались сертификатами в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В октябре 2022 года участие в проекте приняли школьники из разных уголков региона – это ребята из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Чапаевска, Похвистнево, Алексеевского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Борского, Елховского, Исаклинского, Камышлинского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Кошкинского, Красноармейского, Красноярского, Нефтегорского, Пестравского, Похвистневского, Приволжского, Сергиевского, Ставропольского, Хворостянского, Челно-Вершинского, Шенталинского районов. По итогу реализации проекта учащиеся 5-9 классов всех городских округов и муниципальных районов Самарской области познакомятся с туристическими возможностями региона.

Грамотно спланированные программы пребывания участников данного проекта в городах посещения Самара, Тольятти, Сызрань и территории Самарской Луки позволят охватить максимальное количество достопримечательных, природных, исторических и памятных мест, посетить музеи и площадки этнопарка Дружбы народов, получить полезные знания, умения и навыки, которые помогут ребятам в учебе и жизни.

Детские туристические маршруты наполнены самыми интересными достопримечательностями: осмотр уникального подземного объекта, еще недавно засекреченного «Бункера Сталина», посещение нового «Парка дружбы народов», концепты и раритеты АВТОВАЗа в Тольятти, интересные мастер-классы по приготовлению торта «Паутинка» в Сызрани, живописные Жигулевские горы на Самарской Луке, неоготический замок Гарибальди на берегу Волги.

Маршруты программ комфортны по логистике, методически выстроены так, что предполагают эмоциональное вовлечение детской аудитории, знакомство с богатым культурным и историческим наследием нашего региона, формируют чувство уважения к разным национальностям, проживающим на территории Самарской области.

Для успешной реализации бесплатных путешествий для школьников 5-9 классов в нашем регионе есть все необходимые условия – хорошая транспортная инфраструктура, классифицированные гостиницы 3* и выше, объекты питания, комфортабельные автобусы и квалифицированные экскурсоводы.

Принять участие в путешествии по Самарской области могут ребята, добившиеся успехов в учебной, спортивной, творческой, добровольческой (волонтерской) деятельности после получения социального сертификата.

Социальный сертификат предоставляется школьникам Самарской области после получения уведомления от школы о возможности воспользоваться туристической поездкой и направления родителем школьника заявления в электронной форме на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

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