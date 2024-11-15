Турция исключила отток туристов из России после отмены системы «все включено»

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Отмена системы «все включено» не должна привести к снижению числа российских туристов в Турции, чувствуется усталость от нее. Об этом РИА Новости заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

«Не думаю, что это поспособствует снижению числа туристов», — сказал он.

Представители турбизнеса Турции неоднократно призывали пересмотреть формат услуг all inclusive в отелях. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предлагал отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы могут сами выбрать нужные им опции. Например, Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице «без алкоголя».

До этого стало известно, что Турция стала самым популярным зарубежным направлением у россиян на ноябрь. На последний месяц осени российские туристы забронировали 48% авиабилетов за рубеж. Наибольшим спросом пользовался Стамбул — 8% от всех заграничных перелетов. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».