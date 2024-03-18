Турпоток в Крым вырос в полтора раза за 10 лет нахождения полуострова в составе РФ

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Туристический поток на Крымский полуостров вырос более чем в 1,5 раза за десять лет нахождения республики в составе России: в 2024-м Крыму выделят субсидию на 142 млн рублей, которая пойдет на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава региона Сергей Аксенов.



«Сейчас из-за логистических сложностей число туристов снизилось, но в целом за прошедшие 10 лет туристический поток увеличился более чем в полтора раза», — сказал он.



В регионе доступны разные виды туризма. К примеру, уже благоустроено более 400 пляжей. В этом году из федерального бюджета Крыму предоставят единую субсидию в размере порядка 142 млн рублей. Эти средства могут направить на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, на проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода центров городов, пишут "Известия".