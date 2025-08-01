Туристические возможности Самарской области представили в Санкт-Петербурге

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В Невской Ратуше при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга состоялась презентация туристического потенциала Самарской области. Мероприятие собрало ключевых игроков туриндустрии Северной столицы: руководителей туроператорских компаний, туристских информационных центров, коллективных средств размещения и других представителей сферы гостеприимства.

Мероприятие стало новым шагом в продвижении туристического потенциала Самарской области на федеральном уровне. Напомним, ранее рекламная кампания, рассказывающая о туристических достопримечательностях региона, стартовала в Москве. Брендированный двухэтажный туристический автобус с середины июля курсирует по центру столицы. Задачи развития внутреннего туризма и продвижения туристического потенциала области на федеральном уровне обозначил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В ходе презентации, подготовленной для туристического сообщества Санкт-Петербурга, особое внимание было уделено национальному туристскому маршруту «Жигулёвские выходные», который знакомит гостей с живописными пейзажами Жигулёвских гор. Маршрут включает посещение Самары, Тольятти, Сызрани, национального парка «Самарская Лука», дегустацию местных деликатесов и активные виды отдыха на природе.

Туроператоры Санкт-Петербурга и Ленинградской области высоко оценили потенциал Самарского региона. В сентябре запланирован ответный визит представителей туриндустрии Северной столицы в Самарскую область для знакомства с ее инфраструктурой и ключевыми локациями.

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева подчеркнула: «Повышаем узнаваемостью туристического бренда. Уверена, что наше сотрудничество позволит привлечь больше гостей в Самарскую область и сделать путешествия по региону еще интереснее и комфортнее».